Lokale omroep Den Haag FM nu ook digitaal in de lucht via DAB+

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Den Haag FM is nu ook digitaal in perfecte kwaliteit te beluisteren via DAB+. Daarmee is het kleine broertje van Omroep West de vijfde lokale omroep die uitzendt via een digitale etherfrequentie.

DAB+ is een techniek waarmee via de lucht digitale signalen worden verstuurd. Het wordt gezien als de opvolger van de FM-band. Zenders die via DAB+ uitzenden klinken beter, omdat er geen ruis of vervorming van het geluid is.



Voor het uitzenden via DAB+ heeft de Haagse omroep een vergunning gekregen van het Agentschap Telecom. Ook Den Haag Totaal, onderdeel van de Haagse Stadsomroep, is nu te ontvangen dia DAB+. De zendmast staat in Rijswijk, de stations zijn daardoor in de hele Haagse regio te ontvangen.