Drie mannen opgepakt voor drugshandel in boerderij Leimuiden

Foto: Politie

LEIMUIDEN - De politie heeft vrijdagochtend drugs in beslaggenomen bij een inval in een boerderij aan de Vriezenweg in Leimuiden. Drie mannen zijn bij de inval opgepakt.





Agenten zagen de afgelopen weken in de avond en nacht meerdere mensen aan de deur van de boerderij. Vrijdagochtend vielen ze het pand binnen. Behalve drugs vonden ze ook versnijdingsmiddelen, dat zijn stoffen die worden gebruikt om drugs, bijvoorbeeld cocaïne of XTC, mee te vermengen.Een 29-jarige man uit Leimuiden, een 36-jarige Lissenaar en een 31-jarige man uit Abbenes zijn opgepakt. De politie doet onderzoek naar de verdachten en de drugshandel.