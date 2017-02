Opa uit Katwijk over de rooie tegen kind op trapveldje

KATWIJK - De 66-jarige Katwijker weet het zeker: hij heeft het 12-jarige joch niet geraakt. Toch zijn er drie volwassen getuigen die zagen dat hij de buurtjongen tegen het been schopte op het trapveldje in Katwijk.

Familie en vrienden zijn vrijdag met de Katwijker meegekomen naar de Haagse politierechter, om hem te steunen. Zenuwachtig beantwoordt hij de vragen die op hem worden afgevuurd. Nooit eerder zat 'de brave burgerman', zoals de officier van justitie hem noemt, in het beklaagdenbankje.Wat was er gebeurd? Zijn twee kleinkinderen waren onder zijn begeleiding vorig jaar juni aan het spelen op een veldje bij zijn woning, toen de buurtjongen er wilde gaan voetballen. Het joch zou een grote mond opgezet hebben tegen de Katwijker. 'Hij stond me daar toch uit te kafferen', vertelt de man tegen de politierechter. 'Ik maakte met mijn voet een beweging naar voren, in de lucht, maar ik heb hem niet geraakt. Er zat minstens twee meter ruimte tussen hem en mij.'De politierechter leest de verklaringen voor van drie volwassen getuigen dat hij de jongen raakte. Het slachtoffer zou zijn gevallen door de trap. 'Toch wel opmerkelijk dat al die mensen dat verklaren, vindt u dat ook niet?', vraagt de politierechter. De Katwijker houdt echter voet bij stuk. 'De jongen liep achteruit, daardoor viel hij.'De officier van justitie hecht geen waarde aan het verhaal van de Katwijker. 'Die trap was gewoon raak. Daar is genoeg bewijs voor', zegt de officier. 'Je schopt geen kinderen van twaalf jaar, hier zijn geen verzachtende omstandigheden voor.'Het zit de officier ook dwars dat de Katwijker zich fel verzette toen de politie hem wilde aanhouden voor het schoppen. Drie agenten waren er nodig om de Katwijker in de portiek van zijn flatwoning in bedwang te houden. 'Ik dacht aan mijn kleinkinderen', zegt de man tegen de rechter. De jongste van 1,5 jaar raakte helemaal in paniek door wat er allemaal gebeurde met opa.Volgens de advocaat van de Katwijker hebben de agenten 'buitenproportioneel' geweld gebruikt bij de aanhouding van de man.Dat had misschien anders gekund, meent de politierechter, maar de dienders hebben geen regels overtreden. Hij oordeelt dat de Katwijker met zijn schoppende beweging de jongen op het speelveld wel degelijk heeft geraakt.'U was boos, maar u mag niet zo reageren', zegt de rechter. Hij stuurt, conform de eis van de officier van de justitie, de Katwijker weg met een geldboete van 750 euro.