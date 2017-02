Horeca Leiden maakt vuist tegen strenge terrasregels

Horecaondernemer Edwin Dietz moet de windschermen weghalen (Foto: Robbert van Cleef)

LEIDEN - De sneeuw is nog maar net verdwenen of er is in Leiden al gedoe over de terrasregels. De gemeente is de regels nu aan het handhaven om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Een aantal horecaondernemers vindt de regels veel te ver gaan en wil nu een collectief van tegenstanders vormen.

Horecaondernemer Edwin Dietz is niet bepaald het type actievoerder, maar door de strenge terrasregels van de gemeente komt hij nu toch in actie. Zo moet hij van de gemeente bijvoorbeeld de windschermen weghalen.



'De reden is dat ze te dominant aanwezig zijn,' zegt Dietz, 'maar volgens mij valt dat wel mee en ik heb ze nodig om mijn klanten uit de wind te laten zitten.' Omdat Dietz bang is voor omzetverlies is hij in beroep gegaan tegen de beslissing.



Betutteling van ondernemers



Volgens Dietz is hij niet de enige ondernemer die zich druk maakt om de strenge regels. 'Ik snap best dat er regels moeten zijn voor de terrassen, maar dit is puur betutteling van ondernemers.' De horecaondernemers proberen nu een collectief te vormen in de hoop wat mensen op het stadhuis wakker te schudden. 'Dit gaat gewoon te ver.'



De gemeente Leiden laat weten best nog een keer met de ondernemers van gedachten te willen wisselen, maar wijst er ook op dat de regels de afgelopen jaren al wat minder streng zijn geworden.



Door: Redactie Correctie melden