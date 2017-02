Fiks minder woninginbraken in Zoetermeer

ZOETERMEER - Het aantal woninginbraken in Zoetermeer is in 2016 met 39 procent gedaald. In 2015 waren er 495 inbraken in huizen, vorig jaar waren het er 302. Het totaal aantal misdrijven in de tweede stad van onze regio daalde met elf procent naar 5.781. Dat meldt de gemeente Zoetermeer.

Niet alle cijfers daalden. Het aantal overvallen is gelijk gebleven in vergelijking met 2015. In beide jaren waren er acht. Het aantal diefstallen van motorvoertuigen is toegenomen met bijna 14 procent.



Burgemeester Aptroot is blij met de cijfers. 'Wij zijn al jaren op de goede weg, ook afgelopen jaar zijn de totale cijfers weer gedaald. De gezamenlijke inspanning van politie, team handhaving, maar ook van de bewoners zelf, heeft hier zeker een rol in gespeeld. Maar ieder misdrijf, groot of klein, is er één teveel. De komende jaren blijven wij ons dan ook inspannen Zoetermeer nog veiliger te maken.’