Eis: 2,5 jaar cel voor Hagenaar die jihad financiert

DEN HAAG - Een 29-jarige Hagenaar die wordt verdacht van financiering van terrorisme moet van het OM 20 maanden cel in. Hij zou bijna 17.000 euro hebben verstuurd naar zijn broer die op dat moment in Syrië actief was voor Islamitische Staat. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.





De broer van de verdachte werd in 2015 bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld voor het aansluiten bij en vechten voor IS. Dat gebeurde in







De Hagenaar stond ook terecht voor valsheid in geschrifte. Een groot deel van het geld dat de verdachte aan zijn broer overboekte zou hij op frauduleuze wijze van de Belastingdienst hebben verkregen via een onjuiste voorlopige belastingteruggave. Daardoor kreeg hij ruim 10.000 euro gestort op zijn rekening. 'De verdachte heeft op kwalijke en frauduleuze manier de Staat der Nederlanden ingezet om geld los te krijgen,' stelde het OM vrijdag.De broer van de verdachte werd in 2015 bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld voor het aansluiten bij en vechten voor IS. Dat gebeurde in het Haagse jihadproces Context . Sinds 1 september 2013 is het financieren van terrorisme als afzonderlijk misdrijf opgenomen in de wet. Dit is het eerste hoger beroep.