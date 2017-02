Nederlander haalt neus op voor Noordzeevis

Foto: Omroep West

Den Haag - We eten veel te weinig vis. En als we al vis eten, kiezen we voor de zalm of tonijn en niet onze eigen Noordzeevis. Strandtenten die bijna met hun voeten in het Noordzeewater staan, hebben gek genoeg ook niet onze streekproducten op het menu. Dat moet anders, vindt de Stichting Noordzeevis.





‘Dat heeft eigenlijk het resultaat dat alle kennis die mensen hebben van het bereiden van vis totaal verloren is. Mensen eten het niet, omdat ze niet weten dat het er is,' legt Den Heijer uit. Stichting Noordzeevis vraagt restaurants daarom ambassadeur te zijn van de streekproducten en deze letterlijk op de kaart te zetten.



Noordzeevis proeven





Eén van die ambassadeurs is strandpaviljoen De Waterreus. ‘Ik denk dat wij de mensen moeten gaan dwingen om het te proeven,' grapt Steve Willeijns van De Waterreus. ‘We kunnen een klein proeverijtje doen om het aantrekkelijk te maken om toch meer de wijting te gaan nemen.’



