Geheime schatten getaxeerd in Zilvermuseum in Schoonhoven

SCHOONHOVEN - Het zilveren schaaltje van oma, die vaas van vroeger of het schilderij dat op de rommelmarkt is gekocht. Veel mensen hebben zulke spullen in de kast staan. De taxatiedag die vrijdag in het Zilvermuseum in Schoonhoven werd gehouden, is dé manier om er achter te komen of die spullen ook echt van waarde zijn of dat het enkel om ‘kitsch’ gaat.





Deze editie leverde een gezellige drukte op met uiteenlopende voorwerpen. 'Ik heb twee schilderijen van mijn vader meegenomen,' zegt mevrouw Ambrosius. De beide werken blijken uiteindelijk maar een paar honderd euro waard. 'Het is geen teleurstelling, want het blijven voor mij geliefde schilderijen,' aldus Ambrosius. Uiteindelijk kwamen tientallen nieuwsgierigen af op de taxatiedag in het Zilvermuseum in Schoonhoven.



