Oud-bestuurder Holland Sport Hans Kattenburg overleden

(Foto: Archief)

DEN HAAG - Voormalig Holland Sport-voetballer en -bestuurder Hans Kattenburg is overleden. Hij is 91 jaar geworden. Kattenburg overleed afgelopen maandag, maar dat is vrijdag pas bekend geworden

Kattenburg begon zijn voetbalcarrière bij het Haagse VCS en eindigde bij Holland Sport, één van de voorgangers van ADO Den Haag. Na zijn carrière bekleedde hij als eigenaar een bestuursfunctie bij Holland Sport.



Hij stond bekend als tegenstander van de fusie tussen Holland Sport en ADO. Uit dat samengaan kwam FC Den Haag voort. Hij noemde de fusie 'een liquidatie van Holland Sport'.