'Auto van Michael van der Plas uitgebrand'

Foto: Archief

DEN HAAG - De auto van Michael van der Plas is donderdag in vlammen opgegaan. Dat vertelt de man van Barbie, wiens echte naam Samantha van der Plas is, aan Shownieuws.





Er is volgens Michael 'enorme schade' aan zijn auto. Hij heeft geen idee uit welke hoek het komt. 'Spreek gewoon iemand aan als er iets is. Ga niet aan iemands spullen zitten.'



LEES OOK: Barbie en Jake zijn weer vrienden, na ruzie



Zijn buren maakten de Hagenaar donderdagnacht wakker met de mededeling dat zijn auto in brand stond. 'Ik heb snel wat aangetrokken en ben erheen gelopen, maar toen was het al gebeurd,' zegt hij tegen Shownieuws Er is volgens Michael 'enorme schade' aan zijn auto. Hij heeft geen idee uit welke hoek het komt. 'Spreek gewoon iemand aan als er iets is. Ga niet aan iemands spullen zitten.'