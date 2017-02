Van Aartsen: Geen spijt van vakantie tijdens rellen Schilderswijk

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft er geen spijt van dat hij in de zomer van 2014 niet terug is gekomen van vakantie vanwege de rellen in de Schilderswijk. ‘Ik zou het nu net zo doen,’ zegt hij in een afscheidsinterview met Omroep West.

Midden augustus van dat jaar ontaardde een anti-IS-demonstratie in de Haagse Schilderswijk in rellen. De ME moest ingrijpen en arresteerde zes demonstranten. De Haagse SP eiste daarop dat de burgemeester terug zou komen van vakantie . 'We hebben een sterke leider nodig en die missen we', aldus fractieleider Bart van Kent destijds.De mening werd gedeeld door diverse andere oppositiepartijen in de raad. Uiteindelijk kwam er wel een spoeddebat, maar dat was nadat Van Aartsen terug was uit Frankrijk.De Haagse burgemeester zegt nu dat hij destijds bij diverse mensen advies heeft gezocht. Maar dat hij veel steun kreeg voor zijn opstelling om niet eerder naar huis te keren. ‘Het was mijn keuze om niet terug te komen voor een hetze die wordt gemaakt op verkeerde gronden.’De burgemeester blikt in het afscheidsinterview terug op twee zomers die onrustig waren, die van 2014 en 2015. Hij noemt het ‘beroerd’ dat daardoor een heel verkeerd beeld van de Schilderswijk is ontstaan. ‘Dat slechte imago is volstrekt onterecht.’Hij houdt ook vol dat de rellen die ontstonden in 2015 na de dood van Mitch Henriquez voor een groot deel zijn veroorzaakt door mensen van buiten de stad. ‘Er kwamen ramptoeristen uit Drenthe en Gelderland.’Een van de oorzaken dat de onrust zoveel aandacht kreeg, is volgens hem omdat het parlement en veel journalisten vlakbij zitten. Hij wijst daarbij vooral op één krant, die hij overigens niet bij naam noemt. ‘Die heeft zijn best gedaan om een rel te creëren in de hoop dat de burgemeester terug kwam van vakantie om te zeggen: ‘Het spijt mij zo’.’Bovendien verzet Van Aartsen zich sterk tegen het beeld alsof hij niet optrad. ‘Er is een beeld op mij geplakt alsof ik niets deed. Daar kan ik me nog steeds kwaad over maken.’Het afscheidsinterview met Jozias van Aartsen wordt zondagmiddag om 13.00 uur uitgezonden op Omroep West.