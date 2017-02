Scouting De Lier doet voor het eerst mee aan de Gay Pride

Boten op de Amsterdamse Gay Pride. (Foto: Archief)

DE LIER - Leden van de Scoutinggroep De Lier varen dit jaar voor het eerst mee met de Gay Pride in Amsterdam. Dat heeft de vereninig vandaag bekend gemaakt. Onder het thema 'Proud to be (sc)out' vaart een groep jongeren tot 21 jaar mee. Er wordt op dit moment nog wel druk gezocht naar een boot.

Scoutinggroep De Lier geeft aan trots te zijn op de deelname aan de Gay Pride, omdat daardoor wordt uitgedragen dat scouting voor iedereen is. Het proces dat tot de deelname leidde begon al in 2014, toen de Westlandse scouts een brief schreven naar de organisatie van de Pride. 'Toen werden we uitgenodigd voor een gesprek,' vertelt scoutingleider Jan van der Marel. 'Het was echt een flink traject. Fantastisch dat we mee mogen doen.'



Scouting Nederland geeft aan dat de organisatie 'als afspiegeling van de samenleving wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van alle leden, door een veilige omgeving te bieden waar ruimte is voor diversiteit.' Volgens Van der Marel is het initiatief onderdeel van een grotere ontwikkeling binnen de Europese scoutinggroepen. 'We willen diversiteit niet alleen met een andere seksuele voorkeur omarmen, maar ook open staan voor bijvoorbeeld vluchtelingen. We werken hard aan nieuwe ontwikkelingen.' Iedereen die lid is van een Nederlandse scoutingvereniging en niet ouder is dan 21 jaar mag meevaren.



De schuit



Zonder goede schuit geen Pride. Er wordt nog gezocht naar een boot, liefst in het Westland. Die moet rond de 18 meter lang en vier meter breed zijn.