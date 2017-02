Verwarde man aangehouden in Schipluiden

SCHIPLUIDEN - Een verwarde man is vrijdag achterin de middag aangehouden in Schipluiden. Na berichten dat de man in Schipluiden zichzelf mogelijk iets aan wilde doen ging de politie naar hem op zoek. Dat meldt Regio15.

Omdat de verblijfplaats van de man onduidelijk was is er onder meer een politiehelikopter ingezet om hem te vinden. Die zoekactie duurde ruim een uur.



Toen de man uiteindelijk gevonden werd zou er een arrestatieteam ter plaatse zijn gekomen, die de man aan de Gaagweg hebben aangehouden. Hij zou uiteindelijk zonder geweld zijn meegevoerd naar een opvang voor verwarde personen.