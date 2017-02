Gewapende overval in avondwinkel Delft: Dader spoorloos

Foto: Regio15

DELFT - De politie in Delft is op zoek naar een man die vrijdagnacht een gewapende overval pleegde op een avondwinkel aan de Oostsingel. De dader is er met de kassalade vandoor, zo meldt Regio15.





De politie is op zoek naar de verdachte en verspreidde een signalement op sociale media.







Het is de tweede keer dat de winkel overvallen wordt. De twee eigenaren zijn geschrokken, maar de schade zou meevallen.