Brand in portiekflat in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Haagse wijk Mariahoeve heeft zaterdagochtend brand gewoed. Het gaat om een woning op de tweede etage van een portiekflat aan het Catharinaland. Niemand raakte gewond.

Een aantal personen van verschillende etages werden door de brandweer uit hun woning gehaald. Vier ervan werden via een hoogwerker in veiligheid gebracht. Sommigen kregen voor de zekerheid een vluchtmasker op. Drie personen zijn ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht.



Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.