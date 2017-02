Aantal Westlandse schoolverlaters weer gedaald

Archieffoto

WESTLAND - Het aantal Westlandse leerlingen dat zonder diploma van school gaat, is weer gedaald. Dat blijkt uit een verslag van de gemeente over leerplicht. In het schooljaar 2015/2016 zijn 107 leerlingen vroegtijdig gestopt met hun opleiding.





De meeste uitval vindt plaats op mbo 1-niveau. Sinds september 2016 is daarom de Entreeopleiding op het MBO Westland van start gegaan. Leerlingen in een kwetsbare positie kunnen nu in Westland naar school en hoeven niet naar Den Haag of Rotterdam te reizen. De reisafstand is volgens de gemeente namelijk bepalend voor verzuim en eventuele uitval.





LEES OOK: Dyslexie-expert: Het is aangeboren en niet te voorkomen

Het aantal schooluitvallers daalt volgens de gemeente al een paar jaar. In het schooljaar van 2013/2014 vielen er nog 112 jongeren uit. De huidige daling, van 1,2%, ligt onder het landelijke gemiddelde van 1,8%.De meeste uitval vindt plaats op mbo 1-niveau. Sinds september 2016 is daarom de Entreeopleiding op het MBO Westland van start gegaan. Leerlingen in een kwetsbare positie kunnen nu in Westland naar school en hoeven niet naar Den Haag of Rotterdam te reizen. De reisafstand is volgens de gemeente namelijk bepalend voor verzuim en eventuele uitval.