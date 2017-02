Tienduizend mensen bij Nationaal Zorgdebat in Den Haag

DEN HAAG - Bijna tienduizend mensen zijn zaterdag afgekomen op het Nationaal Zorgdebat. De menigte kwam eerst bijeen op het Malieveld in Den Haag. Daarna werd er een mars door de stad georganiseerd.

In de tent op het Malieveld was er in de ochtend eerst een debat tussen de lijsttrekkers van SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS. Centraal staat het Nationaal Zorgfonds, waarvoor de SP en een coalitie van particulieren en organisaties zich hard maken. Het belangrijkste punt in dat plan is dat het eigen risico wordt afgeschaft. Ook moeten meer zorgbehandelingen in de basisverzekering komen.De mensen komen uit het hele land om te protesteren. 'Ik heb verdomme mijn hele leven keihard gewerkt', zegt Wim Marcus uit Zoetermeer. 'En nu, nu ik wat ouder ben en een nieuwe heup nodig heb mag ik daarvoor boeten en kost het me bovenop mijn premie ook nog eens een kleine 400.000 euro. Schandalig vind ik dat.'De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen is hoog maar hier en daar staat een enkele jongere. 'Mijn zusje heeft een herseninfarct gehad en mijn vader heeft reuma', vertelt een jongen. 'Ik vind het zo onrechtvaardig dat zij eigenlijk dubbel gestraft worden. Nu zijn er 250.000 mensen die willen dat het eigen risico wordt afgeschaft en dat er een Nationaal Zorgfonds komt. Ik hoop zo dat binnenkort meer dan een miljoen mensen de petitie tekenen.'