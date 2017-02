Auto botst op boom in Rijswijk

Foto: Regio15

RIJSWIJK - Bij de kruising van de Generaal Spoorlaan en de John F. Kennedylaan in Rijswijk is zaterdagmiddag een auto op een boom gebotst. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij de botsing braken verschillende takken af. Ook de auto heeft schade opgelopen.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.