Kiosken Fahrenheitstraat geopend: herinrichting afgerond

DEN HAAG - In de Haagse Fahrenheitstraat zijn zaterdag door wethouders Karsten Klein en Boudewijn Revis drie nieuwe kiosken geopend. De kiosken zijn onderdeel van de herinrichting van het winkelgebied. Nieuwe bestrating, extra groen, gekleurde tegels en nieuwe verlichting waren andere onderdelen van het plan. Doel van de herinrichting is om het gebied aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners als ondernemers.

De gemeente Den Haag geeft aan het belangrijk te vinden om te investeren in dit soort winkelstraten, omdat de nieuwe uitstraling van de gebieden de lokale economie ten goede zou komen. Met behulp van een Europese subsidie werd naast het gebied rond de Fahrenheitstraat en de Thomsonlaan ook het Torenplein, de Reinkenstraat, Theresiastraat en de Prins Hendrikstraat aangepakt.Wethouder Karsten Klein noemt de herinrichting belangrijk voor de buurt en de stad. 'Een goed ingericht winkelgebied lokt meer potentiële kopers en is daardoor essentieel voor de lokale economie. De nieuwe kiosken, prachtige bestrating en het groen nodigen niet alleen buurtbewoners, maar ook mensen van daar buiten uit om hier te shoppen. Ik ben er trots op dat we in Den Haag wéér een winkelgebied op de kaart hebben gezet.'Wethouder Boudewijn Revis vindt dat 'levendige handel in een aantrekkelijke buitenruimte zorgt voor meer reuring op straat', waardoor de buurt aantrekkelijker wordt voor bewoners en ondernemers. 'Het straatbeeld wordt mede door de fraaie nieuwe kiosken fors verbeterd. Dit is een goed voorbeeld van hoe mooi een Haagse kiosk eruit kan zien en welke invloed dat heeft op het straatbeeld.'