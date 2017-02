Kettingbotsing Wippolderlaan Wateringen: N211 richting A4 afgesloten

Ongeluk N211 (Foto: Regio15)

WATERINGEN - Zeker zeven auto's klapten zaterdagmiddag op elkaar bij een groot ongeluk op de N211. Op het kruispunt met de N222 zag een automobilist vermoedelijk een andere chauffeur over het hoofd. Dat meldt Regio15. Twee personen zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is richting de A4 afgesloten.

Twee personen, waarvan één met nekklachten, zijn met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde voor de stoplichten bij het kruispunt van de N211 met de N222. De Wippolderlaan is afgesloten in de richting van de A4.



Omdat de Veilingroute en de Poeldijkseweg al waren afgesloten in verband met werkzaamheden ontstaat er file. Hoe lang de verkeersopstopping gaat duren is nog niet duidelijk.