Haagse goochelaar (19) wordt tweede op Europees Kampioenschap

DEN HAAG - Er komt meer bij kijken dan een muntje achter je oor vandaan toveren, verzekert jonge Haagse goochelaar Niek Takens (19) ons. Hij werd vrijdagavond tweede op het Europees Kampioenschap Goochelen in Blackpool, in Engeland.

'Het was zo close met de eerste plek, en dat is natuurlijk jammer,' vertelt Takens. 'Maar het is te gek om hier Nederland te vertegenwoordigen.' Takens, die uit Den Haag komt, werd eerder Nederlands kampioen goochelen en mocht daarom naar Blackpool. Hij deed niet voor het eerst mee : in 2014 plaatste hij zich ook al voor het EK. Dat vond toen in Frankrijk plaats.'Er deden dit jaar ongeveer 150 deelnemers mee uit heel Europa. In mijn categorie, 'Manipulaties', was ik de enige Nederlander. Jammer genoeg zijn de anderen in hun categorieën niet in de prijzen gevallen.'De enthousiaste Takens, die tot maandag in Blackpool blijft, hoopt in 2018 Nederland te mogen vertegenwoordigen op het WK Goochelen in Zuid-Korea. 'Maar er zijn in mei weer Nederlandse kampioenschappen, dus het blijft nog even spannend.'