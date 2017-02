Opnieuw zaak overvallen in Delft

Foto: John van der Tol

DELFT - Een fastfoodzaak aan de Binnenwatersloot in Delft is zaterdagavond overvallen. De dader, volgens de politie mogelijk een Marokkaanse man van ongeveer 1.85 lang, is nog voortvluchtig. Of hij gewapend is is nog niet duidelijk. Er is korte tijd een politiehelikopter ingezet om te helpen zoeken.







Het is niet bekend of het bij beide overvallen om dezelfde verdachte gaat.







