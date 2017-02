Pizzabezorger beroofd in de de Cornelie van Zantenstraat in Den Haag

Bezorgscooter Thuisbezorgd (Foto: ANP)

DEN HAAG - Een pizzakoerier is zaterdagavond door drie mensen bedreigd en beroofd in de Cornelie van Zantenstraat in Den Haag. Dat meldt de politie. De drie zijn nog niet opgepakt.





Niet de eerste keer



De beroving gebeurde rond 21.00 uur. Het slachtoffer fietste in de richting van de Chopinstraat toen een jongen iets naar de koerier riep. Hij fietste door, maar twee jongen renden achter de pizzabezorger aan en pakten hem vast.Een derde dief bedreigde de bezorger met een wapen en broofde het slachtoffer van zijn geld. Na de beroving gingen de drie ervandoor richting het Pauline de Haan-Manifargespad.Het is niet de eerste keer dat een pizzakoerier wordt beroofd. Maandag werd in Rijswijk op de Ocarinalaan een bezorger bestolen en twee weken geleden beroofden twee mannen een bezorger in Den Haag.

