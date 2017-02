Hulpdiensten hebben handen vol aan ongelukken, dronken bestuurders en branden

DEN HAAG - De Bonairestraat in Delft is in de nacht van zaterdag op zondag een tijd afgesloten geweest vanwege een eenzijdig ongeluk. Een auto was tegen een lantaarnpaal aangereden. De voorkant van de wagen is door het ongeluk zwaar beschadigd.

Een paar uur eerder hielden agenten twee minderjarige jongens aan op verdenking van een poging tot inbraak. De 17-jarige inbrekers probeerden zaterdag rond 21.15 uur op het Bosboom-Toussaintplein een deur van een huis te vernielen en naar binnen te gaan. De jongens uit Delft zijn opgepakt.De politie in Alphen aan den Rijn heeft minstens drie dronken bestuurders van de weg gehaald. Twee van hen mochten weer naar huis, maar zonder rijbewijs.Ook de brandweer moest een aantal keer uitrukken. In de Jacob Catsstraat in Hazerswoude-Rijndijk en in de Genemuidenstraat in Den Haag brandden een auto uit. Op het Gele Lis in Den Haag was een kleine woningbrand. En aan de Zuidkade in Boskoop stond een dixie in brand.In Noordwijk kregen agenten een melding dat iemand in de Zoutmanstraat op de grond lag en niet aanspreekbaar was. Volgens de politie bleek het om 'de ziekte van Heineken' te gaan. Hij is voor controle en ontnuchtering naar het LUMC gebracht.