Van Aartsen: Gebruik nekklem door politie afschaffen

DEN HAAG - Het gebruik van de nekklem door de politie moet worden afgeschaft. Dat vindt de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen.

De burgemeester benadrukt dat hij begrijpt waarom de vorige minister van justitie, Ard van der Steur, heeft besloten dat de politie het zeer omstreden middel mag blijven gebruiken. 'Omdat er sommige situaties zijn waarbij je nauwelijks andere mogelijkheden hebt om mensen onder controle te brengen.' Toch zegt hij: 'Ik vind zelf dat de nekklem afgeschaft kan worden. Maar ik ga er niet over.'In een afscheidsinterview met Omroep West, dat zondag om 13.00 uur wordt uitgezonden, onthult Van Aartsen ook dat hij de nekklem zelf heeft ondergaan, omdat hij wilde weten hoe het voelt. Daarvoor kwam er een heel goed getrainde agent naar zijn werkkamer in het Haagse stadhuis.Die agent paste het middel maar voor een deel toe, omdat er uiteindelijk een slagader in de nek wordt dichtgedrukt en iemand vervolgens buiten bewustzijn kan raken. Zo ver is de proef niet gegaan. Toch leidde het bij Van Aartsen tot de conclusie dat het middel beter niet meer kan worden ingezet door de politie.Het gebruik van de greep door agenten leidde eind juni 2015 tot de dood van de Arubaan Mitch Henriquez . Hij werd in het Haagse Zuiderpark door de vijf agenten gearresteerd bij een muziekfestival, omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Henriquez overleed de volgende dag in het ziekenhuis, hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek veroorzaakt door het optreden tijdens de arrestatie.Na de dood van Henriquez ontstonden in de Schilderswijk flinke rellen . Dit terwijl de familie van Henriquez juist oproept om kalm en rustig te blijven.De Inspectie Veiligheid en Justitie deed vervolgens onderzoek naar de techniek. De inspectie oordeelde dat de nekklem als middel niet hoeft te worden verboden, maar stelde wel vraagtekens bij de zwaarste vorm, waarbij de luchtpijp van iemand wordt bekneld. Naar aanleiding van het onderzoek besloot minister Van der Steur in maart 2016 de greep niet te verbieden.Van Aartsen zegt in het gesprek ook de taser een beter middel te vinden dan de nekklem. Het interview met Van Aartsen wordt zondagmiddag om 13.00 uur door Omroep West uitgezonden.