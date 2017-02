Oud-wethouder Van Engelshoven over Guernaoui-affaire: 'Vooral een persoonlijk drama'

DEN HAAG - Voormalig wethouder van Den Haag Ingrid van Engelshoven vindt de affaire rond Rachid Guernaoui vooral een persoonlijk drama. Dat zegt ze in het programma Nieuwslicht van Den Haag FM. 'We hadden gehoopt dat dit anders zou aflopen.'

Van Engelshoven maakte een paar weken geleden bekend de overstap te maken naar de landelijke politiek. Guernaoui wilde haar opvolgen als wethouder, maar zijn partij, D66, had Saskia Bruines voorgedragen . Donderdag werd tijdens de gemeenteraad gestemd. Bruines won de wethouderstrijd en Guarnaoui besloot om verder te gaan als eenmansfractie.'De fractie heeft een unanieme voordracht gedaan voor Saskia Bruines. We hadden eigenlijk verwacht dat iedereen zich aan die afspraak zou houden, maar helaas is dat niet zo gelopen. Maar ik ben ongelofelijk blij dat Saskia mij opvolgt.'Guernaoui gaat nu verder als eenmansfractie . Iets wat steeds vaker voorkomt. Van Engelshoven is niet blij met deze tendens. 'Het zou normaal als je zelf niet meer wenst deel uit te maken van de fractie en vertrekt, dat je dan de zetel aan de partij laat. Want je bent op ticket van die partij gekozen. Ik denk dat mensen die dat doen zich moeten afvragen: met welke legitimatie zit ik hier?''Kennelijk voelen mensen zich minder loyaal aan de partij. Maar het is wel iets om over na te denken. In Den Haag heb je zestien fracties. Je moet je wel afvragen hoe werkbaar dat blijft', besluit de oud-wethouder.