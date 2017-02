Liveblog: ADO Den Haag - Feyenoord

Foto's: Soccrates Images | Nabewerking: Omroep West

DEN HAAG - Hekkensluiter ADO Den Haag ontvangt koploper Feyenoord vandaag in de eredivisie. Waar de Hagenaars al weken op zoek zijn naar een winstpartij, gaan de Rotterdammers op jacht naar de negende competitieoverwinning op rij. ADO wil zo snel mogelijk de weg naar boven zien te vinden, maar of dat tegen de lijstaanvoerder gaat lukken, is maar de vraag. Makkelijk wordt het allesbehalve, maar dat mag geen nieuws zijn.







Via onderstaand liveblog is het duel te volgen. Op 89.3 Radio West doen verslaggevers Jim van der Deijl en Bart Nolles live verslag vanuit het Kyocera Stadion. Danny Buijs, oud-speler van zowel ADO Den Haag als Feyenoord, is de analist.

Door: Sportredactie Correctie melden