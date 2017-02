Strijdlustig ADO Den Haag met lege handen tegen koploper Feyenoord

DEN HAAG - Een strijdlustig ADO Den Haag heeft zondag verloren van koploper Feyenoord. De Hagenaars hielden ruim een uur keurig stand, maar daarna ging het mis. In het Kyocera Stadion werd het uiteindelijk 0-1 voor de Rotterdammers, waardoor ADO in 2017 nog altijd op punten wacht en hekkensluiter van de eredivisie is. Maar de groen-gelen hadden meer verdiend.

Drie van de vier thuiswedstrijden won ADO Den Haag tegen Feyenoord. Vorig seizoen wonnen de groen-gelen zelfs twee keer van de Rotterdammers. Feiten die in het voordeel van ADO spraken.Jens Toornstra, bij Feyenoord in bloedvorm, en Eljero Elia keerden weer even terug op bekend grondgebied. De twee ex-spelers van ADO beleefden mooie tijden in Den Haag. Nu zijn ze succesvol bij Feyenoord, waar het crescendo gaat. Met ADO gaat het minder. De Hagenaars verkeren in grote degradatiezorgen en de weg naar boven vinden is makkelijker gezegd dan gedaan.Op het eigen veld deed ADO Den Haag aardig mee. De thuisploeg was een aantal keer op de helft van de tegenstander te vinden, maar tot kansen leidde dat in de openingsfase niet. Ook Feyenoord kon haar stempel niet echt drukken. Sterker nog: in het eerste half uur viel er geen enkel schot op doel. De Haagse spelers toonden vechtlust en dat was goed om te zien.Na een eerste half uur zonder kansen, werd het in de laatste vijftien minuten van het eerste bedrijf leuker. De grootste mogelijkheden voor rust waren voor ADO Den Haag. Tien minuten voor de onderbreking was Tyronne Ebuehi twee tegenstanders te slim af op het middenveld, hij stoomde naar voren, bezorgde de bal uitstekend bij Guyon Fernandez, maar die maaide vol over de bal heen. Niet veel later was het Edouard Duplan die het van afstand probeerde. Zijn inzet belandde echter op de vuisten van Brad Jones.De organisatie bij ADO stond in het eerste bedrijf goed en Feyenoord had heel veel moeite om daar doorheen te komen. De bezoekers hadden wel de regie in handen, maar ADO was veel gevaarlijker. In de voorgaande twee uitduels maakten de Rotterdammers het verschil na de rust en de grote vraag was of dat Feyenoord ook op bezoek bij de hekkensluiter ging lukken.Het antwoord was voor ADO helaas ja. De eerste goede kans voor Feyenoord was na een uur spelen meteen raak. Karim El Ahmadi schoot onberispelijk binnen en liet het uitvak ontploffen.De openingstreffer werkte bevrijdend voor de bezoekers. De Rotterdammers kregen meer controle over de wedstrijd. Elia was dichtbij een tweede goal, maar Zwinkels stond in de weg.ADO Den Haag ging nog op zoek naar de gelijkmaker en zette een slotoffensief in. Duplan had de gelijkmaker op de pantoffel, maar stuitte op Jones. Uiteindelijk konden ze, ondanks een zeer spannende slotfase, niets meer terug doen, waardoor de ploeg nog altijd puntloos is in het jaar 2017.0-1 El AhmadiZwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Malone (76. Becker), Bakker, Gorter (81. El Khayati); Schaken, Fernandez (71. Havenaar), Duplan.Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuijt (81. Tapia), Toornstra; Berghuis, Jørgensen en Elia (84. Basacikoglu).Jens Toornstra en Steven Berghuis (Feyenoord), Ruben Schaken (ADO Den Haag)n.v.t.Björn Kuipers12.822 (Kyocera Stadion, Den Haag)