Lovende woorden van Mark Rutte voor Jozias van Aartsen

DEN HAAG - 'Jozias, ik heb al jaren een grote bewondering voor je. Om wie je bent als mens, wie je bent als liberaal en wie je bent als burgemeester van Den Haag. Ik wil je namens deze hele stad ongelofelijk bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren voor deze stad hebt gedaan. De stad staat op de kaart', laat premier Mark Rutte weten in een boodschap voor de vertrekkende Haagse burgemeester Jozias van Aartsen.

'Ik wens jou toe dat je de komende jaren niet op je achterste gaat zitten. Dat je blijft fietsen en dat je actief blijft. Maar dat je ook vooral een ambassadeur blijft voor deze stad. We gaan je missen als burgemeester', besluit Rutte.Van Aartsen had zondag zijn afscheidsinterview bij Omroep West. Hij vertelde onder meer dat het gebruik van een nekklem door de politie moet worden afgeschaft. Daarnaast zei hij geen spijt te hebben van zijn vakantie tijdens de rellen in de Schilderswijk . Tijdens het interview kwamen ook prominenten en Haagse burgers aan het woord. 'Burgemeester, je bent in het Vaderscentrum altijd welkom', vertelt Bilal Sahin. 'De koffie staat klaar.'De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een tip voor Van Aartsen. 'Jozias, ik zou zeggen: doe de komende weken je stropdas af. Overhemd uit. T-shirt en een gewone warme trui. Probeer eerst af te kicken. Lekker lange boswandelingen maken. Scheveningen heeft een fantastisch bos. Ga daarna lekker een tijdje weg, kom dan terug en bel mij maar op. Dan gaan we weer een visje eten. Het ga je goed.''Ik weet niet of ze geraniums in huis hebben bij de familie Van Aartsen. Maar dan gaat hij zich bijvoorbeeld zich bezig houden met het optillen van de deksels van pannen in de keuken. Om te kijken: wat zit er in die pan? Daar zit zijn vrouw echt niet op te wachten', laat een lachende Hans Wiegel weten. 'Dus gewoon een paar leuke dingen doen.'