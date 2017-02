Kitesurfer in de problemen op Scheveningen

De kitesurfer is door een reddingsboot van de KNRM aan boord gehaald. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een kitesurfer is zondag door een reddingsboot van de KNRM uit zee gehaald. De surfer raakte even daarvoor door nog onbekende oorzaak in de problemen. Dat meldt nieuwswebsite Regio 15.





De man werd iets ten noorden van de Pier op Scheveningen door de KNRM uit het water gehaald en overgebracht naar de haven. Over de toestand van de surfers is vooralsnog niets bekend.

