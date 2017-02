Politie kijkt samen met OM naar vervolging van fietsende vlogger op A4

(Beeld: Youtube / All Day Junior)

DEN HAAG - De politie gaat samen met het Openbaar Ministerie kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen vlogger Junior Dylan, die zondag in het nieuws kwam met een van zijn vlogs. In een filmpje van de jongen is te zien hoe hij over de A4 bij Rijswijk fietst.





De vlogger rijdt bij de oprit Rijswijk/Delft de snelweg op en verlaat de A4 weer bij de afslag Plaspoelpolder. Een oplettende automobilist probeert de jongen nog tot stoppen te manen door voor hem te gaan rijden, maar zonder succes.





Identiteit



'De identiteit van deze jongen is niet moeilijk te achterhalen', zegt een woordvoerder van de politie in een reactie. 'En bewijsmateriaal hebben we inmiddels ook.'



