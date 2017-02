Politie belaagd tijdens en na afloop ADO Den Haag - Feyenoord

ME grijpt in tijdens ADO Den Haag - Feyenoord | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Mobiele Eenheid is zondag twee keer in actie gekomen tijdens en na afloop van de voetbalwedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord. Zo meldt een politiewoordvoerder. Beide keren moest er worden ingegrepen omdat de politie werd belaagd. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Het eerste incident vond plaats in het stadion tijdens de tweede helft van de Eredivisiewedstrijd. Omdat zeker één politieagent werd belaagd door supporters, moest de ME optreden. Vrij snel keerde de rust weer terug in het stadion.Na afloop moest de ME er opnieuw aan te pas komen, omdat er met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Hoeveel aanhoudingen er precies zijn verricht is nog niet duidelijk. Het is ook niet bekend bij welke club de supporters horen.