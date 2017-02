Tegenstanders van windmolen langs A4 starten landelijke petitie

DEN HAAG - Tegenstanders van de omstreden windturbine langs de A4 bij Leidschendam zijn een landelijke petitie gestart. De petitie is een algehele oproep om meer aan burgers te denken bij het bouwen van windmolens, zo is te lezen.

Ook is er een Facebook-groep opgericht om tegenstanders van de windturbine een platform te geven. 'Als er geen rekening wordt gehouden met de burger dreigt de positiviteit van groene energie om te slaan in negatieve energie', aldus de belangengroep.De 100 meter hoge windmolen langs de A4 is in december vorig jaar neergezet. Voor veel bewoners kwam dit onverwacht en dus was er meteen veel protest