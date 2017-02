West Wekker: Politie wil fietsende vlogger vervolgen en ME belaagd

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is waar maandag. Ben jij klaar voor een nieuwe week? Om je start wat gemakkelijker te maken hebben we het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Zo wil de politie de fietsende vlogger van de A4 gaan vervolgen en is de ME belaagd tijdens de wedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord. Dit is de West Wekker!

De twee agenten die vervolgd worden voor de gewelddadige en later fatale aanhouding van Mitch Henriquez twee jaar geleden, moeten maandag voor de rechter verschijnen. De 42-jarige Arubaan overleed als gevolg van politiegeweld een dag na de aanhouding.De politie gaat samen met het Openbaar Ministerie kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen vlogger Junior Dylan, die zondag in het nieuws kwam met een van zijn vlogs. In een filmpje van de jongen is te zien hoe hij over de A4 bij Rijswijk fietst.De Mobiele Eenheid is zondag twee keer in actie gekomen tijdens en na afloop van de voetbalwedstrijd ADO Den Haag - Feyenoord. Zo meldt een politiewoordvoerder. Beide keren moest er worden ingegrepen omdat de politie werd belaagd. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.Tegenstanders van de omstreden windturbine langs de A4 bij Leidschendam zijn een landelijke petitie gestart. De petitie is een algehele oproep om meer aan burgers te denken bij het bouwen van windmolens, zo is te lezen.'Jozias, ik heb al jaren een grote bewondering voor je. Om wie je bent als mens, wie je bent als liberaal en wie je bent als burgemeester van Den Haag. Ik wil je namens deze hele stad ongelofelijk bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren voor deze stad hebt gedaan. De stad staat op de kaart', laat premier Mark Rutte weten in een boodschap voor de vertrekkende Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Weer: het is een bewolkte dag met af en toe wat regen. Er waait een matige en aan zee een krachtige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 10 graden.