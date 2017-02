Agenten fatale aanhouding Mitch Henriquez voor de rechter

DEN HAAG - De twee agenten die vervolgd worden voor de gewelddadige en later fatale aanhouding van Mitch Henriquez twee jaar geleden, moeten maandag voor de rechter verschijnen. De 42-jarige Arubaan overleed als gevolg van politiegeweld een dag na de aanhouding.

Het gaat maandag om een zogeheten regiezitting, waarbij de rechtbank nagaat of het onderzoek compleet is en of alle partijen over de nodige stukken beschikken. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor begin april gepland. De zitting is voor de rechtbank Den Haag, maar wordt gehouden in de rechtbanklocatie op Schiphol. De behandeling begint om 10.00 uur.De 42-jarige Henriquez overleed in de zomer van 2015 na muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark. Hij riep meerdere keren tegen agenten dat hij een wapen had en verzette zich hevig toen hij opgepakt werd. Bij zijn aanhouding is vervolgens 'normoverschrijdend' geweld gebruikt. Toen bleek dat hij na zijn arrestatie buiten bewustzijn was, is hem ook niet meteen medische zorg verleend. De volgende dag kwam hij te overlijden Eerder was er ook al een intern politieonderzoek gehouden, waarbij de betrokken agenten voorwaardelijk strafontslag voor een jaar kregen of een re-integratietraject moesten doorlopen. Een van de agenten die bij de arrestatie betrokken was, wordt geen plichtsverzuim verweten en kreeg geen straf of maatregel. Dit onderzoek staat los van het strafrechtelijke onderzoek.