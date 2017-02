Brandweer vist auto uit Tweede Binnenhaven op Scheveningen

Foto: Regio15

DEN HAAG - De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag een auto uit het water gevist bij de Dr. Lelykade in de Tweede Binnenhaven van Scheveningen. Twee duikteams werden ingezet, omdat nog niet bekend was of er nog iemand in de wagen zat.

Het incident gebeurde rond 00.30 uur. Volgens nieuwssite Regio15 zat er uiteindelijk niemand in de auto. Een grote kraan van de brandweer haalde het voertuig uit het water.



