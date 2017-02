Aantal overvallen op winkels fors gedaald, plof- en ramkraken nemen toe

Overval op Bruna in Rijswijk. (Foto: Regio 15)

LEIDSCHENDAM - Het aantal overvallen op winkels is in 2016 opnieuw flink gedaald. Volgens brancheorganisatie Detailhandel Nederland vonden er afgelopen jaar in totaal 276 overvallen plaats. Nog nooit was het aantal geregistreerde overvallen zo laag, stelt de organisatie maandag. In onze regio daalde het aantal winkelovervallen van 140 in 2013 naar 94 in 2016. Ook in Den Haag daalde het aantal van 55 in 2013 naar 44 in 2016.





Toch vindt er nog bijna dagelijks een overval in een winkel plaats. 'Onbegrijpelijk. Want door preventie is de buit doorgaans laag tot zeer laag, de kans om gepakt te worden hoog en er volgt vaak een gevangenisstraf van meerdere jaren', aldus secretaris Winkelcriminaliteit Bert van Steeg.



Plofkraken



Ook signaleert de organisatie dat er een toename is van andere vormen van zeer ingrijpende, georganiseerde criminaliteit, zoals

In zeven jaar tijd is het aantal winkelovervallen met 70 procent gedaald. Door politieke aandacht en met het instellen van de Taskforce Overvallen is het volgens de brancheorganisatie gelukt om de cijfers omlaag te krijgen. 'Mensen worden opgeleid om met deze situaties om te gaan, er wordt vaker gepind en het geld wordt sneller opgehaald.'Toch vindt er nog bijna dagelijks een overval in een winkel plaats. 'Onbegrijpelijk. Want door preventie is de buit doorgaans laag tot zeer laag, de kans om gepakt te worden hoog en er volgt vaak een gevangenisstraf van meerdere jaren', aldus secretaris Winkelcriminaliteit Bert van Steeg.Ook signaleert de organisatie dat er een toename is van andere vormen van zeer ingrijpende, georganiseerde criminaliteit, zoals plofkraken . 'Dat is echt iets waar we ons zorgen om maken', zegt Van Steeg. 'Er worden explosieven gebruikt om de pinautomaten op te blazen, waardoor winkels ook beschadigd raken.'

Door: Redactie Correctie melden