Fietsende vlogger op A4: 'Ik dacht niet na over de consequenties'

DELFT - Vlogger Johoral Hossain die ophef veroorzaakte door in een roze onderbroek op de snelweg A4 te fietsen, zegt tegen Omroep West dat hij niet goed nagedacht heeft over de consequenties van de vlog. 'Ik wilde iets doen dat nog nooit was gedaan door een vlogger in Nederland', zegt de 19-jarige Delftenaar in het radioprogramma Mogge Michiel.

In de vlog is te zien dat de jongen - die op internet bekend staat als All Day Junior - bij de oprit Rijswijk/Delft de snelweg op fietst en de A4 weer bij de afslag Plaspoelpolder verlaat. Een oplettende automobilist probeert de jongen nog tot stoppen te manen door voor hem te gaan rijden, maar zonder succes. Het filmpje is al ruim 42.000 keer bekeken.De vlogger heeft de actie nog voorgelegd aan een aantal vrienden voordat hij met de fiets de A4 op reed. 'De één zei ja moet je doen, de ander zei het is wel een beetje gevaarlijk.' Aan het begin van de vlog roept hij op: 'Vandaag een nieuwe opdracht, op de snelweg fietsen. Wie heeft dit ooit gedaan, niemand. Doe me na.'De vlogger ziet nu in dat het niet slim was om anderen op te roepen. 'Dat was dom van me', zegt Hossain nu. 'Ik zeg aan het einde van de video ook doe dit niet na. Niet thuis en niet buiten.'De politie bekijkt nu samen met het Openbaar Ministerie of er maatregelen kunnen worden genomen tegen de tiener uit Delft . 'Als je zo'n filmpje durft te maken, dan moet je ook voor je fouten opkomen. Ik accepteer de consequenties van het filmpje', aldus Hossain.In het filmpje zegt hij dat er 'nog veel meer dingen aankomen', maar zulke gevaarlijke stunts zitten er niet meer in. 'Dit is wel genoeg. Dit is de druppel', verzekert hij.