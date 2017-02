Koningsdagcross verhuist naar Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De jaarlijkse Koningsdagautocross wordt dit jaar verreden in Alphen aan den Rijn. Autocrossvereniging Rang-Pang organiseert de race op het weiland aan de J.C. Hoogendoornlaan tussen Alphen en Boskoop.

Aanvankelijk zou de wedstrijd in Bodegraven worden gehouden, maar de agrariër heeft dit jaar geen plek op zijn terrein voor de race. De autorace is op 27 april en is de tweede van een competitie van acht. De eerste krachtmeting is op Tweede Paasdag in Groot-Ammers, een dorp in de buurt van Schoonhoven.