Ouders Tristan van der Vlis aangeklaagd voor nalatigheid

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een groep slachtoffers van het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn sleept de ouders van schutter Tristan van der Vlis voor de rechter. Ze verwijten de ouders nalatigheid omdat ze signalen van ontsporing van hun zoon zouden hebben genegeerd. De civiele zaak dient op 6 maart.

Tristan van der Vlis schoot op zaterdag 9 april 2011 zes mensen dood in het winkelcentrum . Vervolgens beroofde hij zichzelf van het leven. Zeventien andere mensen raakten gewond tijdens het schietincident.Een groep slachtoffers verwijt de ouders van Tristan van der Vlis nalatigheid. Tristan kampte voorafgaand aan het schietdrama met zware psychische problemen . De ouders zouden de signalen dat hun zoon aan het ontsporen was hebben genegeerd Het is onduidelijk hoe groot de schadeclaim is die geëist gaat worden. Ook de verzekeraar van Tristan van de Vlis wordt aansprakelijk gesteld.