Leidse winkeldief weet van geen ophouden, 32 keer gepakt

Arrestatie (Foto: politie)

WATERINGEN - Een 36-jarige man uit Leiden is zondag voor de 32e keer opgepakt voor winkeldiefstal. Deze keer was een bouwmarkt in Wateringen aan de beurt.





De winkeldief weet van geen ophouden, maar lijkt nu toch het rechte pad op te willen. Bij de politie gaf hij aan graag hulp te willen om van zijn verslaving af te komen, schrijft Politiebureau Westland op Facebook.'De wijkagent zag nog een (kleine) kans voor hem en gaf hem advies voor zodra hij weer op vrije voeten komt', schrijft de politie. Op de foto is te lezen dat de agent de Leidenaar adviseert naar de huisarts te gaan voor een verwijzing voor een afkickkliniek. 'Blijft over, vol houden en doorzetten. Succes, de wijkagent', schrijft de agent.