Proces agenten fatale aanhouding Mitch Henriquez gaat in april door

DEN HAAG - Het proces tegen de twee agenten die worden vervolgd voor de fatale aanhouding van Mitch Henriquez gaat door. Dat bepaalde de rechter maandag op de zogeheten regiezitting. De inhoudelijke behandeling is op 6 april.

De advocaat van de familie, Richard Korver, wilde dat ook de andere drie agenten worden vervolgd, maar de artikel-12 procedure is nog niet afgerond. Met de procedure kan je afdwingen dat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog tot vervolging overgaat, ook al heeft het OM besloten om niet tot vervolging over te gaan.Korver vroeg daarom om de zitting een maand uit te stellen. 'De nabestaanden zijn met meer zittingen extra belast. Wat maakt een maand wachten op de beslissing in het hoger beroep nog uit?' De officier van justitie wil wel dat de zaak in april wordt behandeld. De advocaat van een van de agenten is het daar mee eens. 'Afgelopen anderhalf jaar heeft hen uitgeput. Ze willen een uitspraak van uw rechtbank.'De rechter vindt het belang dat er na twee jaar een zitting komt voor zowel de agenten als de maatschappij het zwaarst wegen. Anders zou het minstens nog een half jaar duren, voordat de zaak van de drie andere agenten bij deze zaak gevoegd kunnen worden. 'Dan hebben we het over een zitting na bijna drie jaar. Dat vindt de rechtbank onaanvaardbaar.'De twee agenten zaten maandag achter een scherm. Alleen de rechtbank, officier van justitie en de advocaten van de agenten kunnen de verdachten zien. Hun stem wordt vervormd en de namen worden niet bekendgemaakt. 'Ik ben DH01', klinkt het vervormd door de speaker. 'Ik ben DH02', zegt de andere agent.