Tienermoeder (17) uit Voorburg met vier maanden oude baby tijdje vermist

VOORBURG - Een tienermoeder uit Voorburg van 17 jaar oud is samen met haar vier maanden oude baby enige tijd vermist geweest. De politie meldde maandag in een tweet dat ze gezond en wel weer terecht zijn.

Volgens de politie gingen ze te voet op pad. Het is niet duidelijk in welke richting het meisje is gaan lopen.Ook is niet bekend waar ze al die tijd zijn geweest.