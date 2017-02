West Wekker: Koning en koningin op bezoek in de regio en supporters vast na ADO-Feyenoord

REGIO - Goedemorgen! Een nieuwe dag ligt voor je. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen vandaag een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. In deze West Wekker besteden we aandacht aan een lelijk stukje Haagse binnenstad dat moet veranderen in een soort oase. En twee supporters zitten nog vast na rellen tijdens ADO-Feyenoord.

Twee mannen zitten nog vast na de ongeregeldheden zondag tijdens de voetbalwedstrijd ADO-Feyenoord. De ME moest ingrijpen omdat agenten werden belaagd en bekogeld met spullen. Een groep van ongeveer honderd supporters richtte zich tegen de politie en de ADO-stewards.Samen met je buurtgenoten een lelijk stukje wijk opknappen. In de Nieuwe Molstraat en omliggende straten slaan buren de handen ineen om de wijk groener te maken. Het project heet De Groene Mol en er moeten klimplanten aan de muur komen, bijenkasten, vogelhuisjes, bloemperken en struiken met fruit. Vrijwilligers in de buurt gaan de planten onderhouden.Of-ie wilde verbouwen of hout nodig had voor z'n kachel weten we niet, maar een 29-jarige man uit Oegstgeest is opgepakt omdat hij dertien steigerplanken stal van een bouwlocatie in Voorburg. Een getuige zag hoe de man de planken naar een boot sleepte.Woon je niet in de Krimpenerwaard, maar wil je toch graag iets met onze koning doen? Misschien mag je dan wel op z'n verjaardagsdiner komen! De koning viert 27 april zijn vijftigste verjaardag en nodigt 150 mensen uit die hun kroonjaar bereiken.Het weer: Droog, maar wel bewolkt. Tegen de avond gaat het weer regenen. Met tien graden is het zacht voor de tijd van het jaar.In het opsporingsprogramma Team West is er onder meer aandacht voor:• Een straatroof op de Rijswijkseweg in Den Haag. Een man dreigde het 24-jarige slachtoffer neer te schieten als hij zijn telefoon niet afgaf. Omdat hij kort daarvoor in een coffeeshop was geweest, is er beeld van de verdachte.• Een steekpartij in de De Gheijnstraat in Den Haag. Een 35-jarige man raakte zwaar gewond. Er is beeld van de verdachte. De politie is op zoek naar getuigen.• Een woning in de Kooikerlaan in Nootdorp waarop inbrekers het al zes keer gemunt hadden. Eén keer lukte het hen om binnen te komen.• Babbeltrucs. Een 90-jarige mevrouw raakte duizend euro kwijt door een oplichter en een 82-jarige mevrouw vertelt zelf hoe haar dure gouden horloge gestolen kon worden. De politie geeft tips om dit soort zaken te voorkomen.