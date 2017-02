West Wekker: Kluis gestolen in Den Haag en weer brand in Leiderdorp

DEN HAAG - Goedemorgen! Je bent de eerste helft van de week in ieder geval goed doorgekomen. Ben je klaar voor een nieuwe dag? Wij wel, daarom hebben wij alvast het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo was er een bizarre babbeltruc in Den Haag en wederom brand in de Winkelhof in Leiderdorp. Dit is de West Wekker!

Een kluis met ruim honderdduizend euro aan sieraden. Dat is de buit van twee dieven die maandag 13 februari met een babbeltruc het huis van een 73-jarige vrouw uit Den Haag wisten binnen te komen. De zoon van de vrouw, Huibert Sandberg, zet nu alles op alles om de daders te vinden. 'Mijn moeder is gebroken.'In een berging van winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar had het vuur snel onder controle. Het winkelcentrum werd de afgelopen maanden geteisterd door autobranden.De politie in Den Haag is op alles voorbereid, nu duidelijk is geworden dat fans van voetbalclub Legia Warschau morgenmiddag in Den Haag verzamelen op weg naar Amsterdam. Daar neemt de club het 's avonds op tegen Ajax.Bij de politie in Delft was er gisteren een feestje te vieren. Er was geen agent jarig. Nee, Garfield de polititiekat vierde zijn jubileum. Jawel, je hoort het goed. Gisteren kreeg het katje van zijn baasjes in het blauw een certificaat uitgereikt voor tien jaar trouwe dienst.Het legaliseren van wietteelt is gisteren een stapje dichterbij gekomen. Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor het wetsvoorstel van D66 om wietteelt te gedogen. Daarmee zou een einde komen aan de situatie dat wiet en hasj wel wordt gedoogd, maar het telen daarvan niet.In de tiendelige serie ‘Nog lang niet versleten’ duikt presentator Fred Zuiderwijk in het leven van Haagse senioren. Je leeftijd hoeft je niet in de weg te staan bij dingen die je graag wil doen. In deze aflevering gaat Fred op pad met de Hindoestaans Surinaamse filmmaker Ramdjan Abdoelrahman (81) die ook nu nog films maakt. Verder een portret van ‘de handbalmeisjes’: een aantal dames die al bijna veertig jaar lief en leed met elkaar delen en… handballen. En aandacht voor veiligheid. De politie is onlangs de landelijke campagne ‘Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’ gestart.