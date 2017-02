'Schieten' Regentessekwartier blijkt kapotte uitlaat

DEN HAAG - Bewoners van het Regentessekwartier in Den Haag zijn zondagavond rond vijf voor elf weer opgeschrikt door knallen. De politie heeft maandagochtend een filmpje in handen gekregen waaruit blijkt dat de bezorgdheid voor niets is geweest. Op het filmpje is te zien en te horen dat het om een kapotte knalpijp ging.

‘Het leek net of iemand zijn mitrailleur aan het leegschieten was', vertelt een bewoner maandag tegen Omroep West. 'Nee', zegt een ander, 'volgens mij was het vuurwerk.'

'Ach volgens mij was het gewoon een kapotte knalpijp', zegt een bewoner, 'ik heb me geen moment onveilig gevoeld.'

Buurt doorzocht Na meldingen van omwonenden werden door meerdere eenheden van politie en Koninklijke Marechaussee de omgeving rond de Regentesselaan/Gaslaan/Paul Krugerlaan doorzocht.



Zelfs tramlijn 12 werd tijdelijk stilgelegd. Vanuit de lucht werd door de politiehelikopter meegezocht naar een mogelijk plaats delict. Er werd echter niets gevonden en rond kwart voor twaalf werd de zoekactie beëindigd.

