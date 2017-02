Constructiefout Alfrink College uit 1985 kost bijna een miljoen

Archieffoto

ZOETERMEER - Het Alfrink College in Zoetermeer gaat een constructiefout herstellen die ontstond bij de bouw van het gebouw in 1985. De werkzaamheden starten 6 maart. De gemeente bepaalt maandagavond of ze de 900.000 euro reparatiekosten betaalt.

In de school aan de Werflaan was al langer stankoverlast. 'Het rook er 's ochtends alsof er al de hele nacht kinderen hadden gezeten', zegt rector Gisela Assenberg. Er bleek een fout in de spouwmuur te zitten. 'De binnen- en de buitenmuur moeten met een spouwanker aan elkaar vastzitten, maar dat was niet zo. Daardoor is het isolatiemateriaal naar beneden gevallen.'



Naast de stank brengt de fout nog meer problemen met zich mee. 'Er is nog geen steen naar beneden gevallen, hoor', stelt Assenberg gerust. 'Maar technisch gezien zou er gevaar kunnen ontstaan.' Ook is een deel van het gebouw niet goed geïsoleerd. 'Ik merkte al wel dat de temperatuur de laatste jaren moeilijker te regelen was', zegt onderbouw-afdelingshoofd Eric Brunings.



4,7 miljoen



Een deel van het schoolgebouw wordt vanaf 6 maart gerenoveerd. De constructiefout wordt dan gelijk hersteld. De hele renovatie kost 4,7 mliljoen euro. De gemeente betaalt in totaal 3,1 miljoen voor de renovatie en het herstellen van de spouwmuur. Het Alfrink College neemt 1,6 miljoen voor zijn rekening.



De school blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open. Alleen de examens worden in verband met geluidsoverlast buitenshuis gehouden.