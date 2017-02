Stichting Openluchttheater Westland wordt opgeheven

WESTLAND - Het doek valt voor Stichting Openluchttheater Westland. Volgens de organisatoren Ben Klumpers en Frank van Veen is er in de gemeente Westland geen beleidsmatige, politieke en financiële steun bij B&W en de gemeenteraad.

In de beginjaren was er volgens de organisatie veel belangstelling voor culturele evenementen in de open lucht. De stichting nam deel aan veel activiteiten in de gemeente zoals het Varend Corso, het Hendrik van Naaldwijk Festival en de Halloween cruise. Ook heeft de stichting acht jaar de uitmarkt Podium Westland voorgezeten. Volgens de organisatie is de belangstelling door de crisisjaren afgenomen en is er in het Westland geen draagvlak meer voor een openluchttheater.Stichting Openluchttheater Westland verwijst de inwoners van gemeente Westland nu door naar Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag of Openluchttheater Caprera in Bloemendaal.