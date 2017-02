West Wekker: Storm op komst en Den Haag neemt afscheid van burgemeester

DEN HAAG - Goedemorgen! Het gaat flink waaien vandaag. In de loop van de dag staat er mogelijk een zware storm aan de kust. Oppassen dus! Lees voordat de wind de slaap uit je ogen waait nog even deze artikelen door.

De Zuid-Hollandse kust krijgt er vanmiddag flink van langs door een (zware) storm. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 130 kilometer per uur. De NS heeft in ieder geval besloten om veel minder treinen te laten rijden op bijna alle trajecten in de Randstad. Check daarom ook nog even de reisplanner voordat je de deur uitgaat. En daarnaast zijn er nog veel meer maatregelen genomen Is het niet de storm dan gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij door het afscheid van de burgervader van Den Haag: Jozias van Aartsen. Het afscheid begint eind van de middag met een speciale raadsvergadering met diverse toespraken. Vervolgens gaat de stoet per boot richting de Fokker Terminal, daar zijn nog verschillende optredens. Al wordt de boottocht mogelijk afgelast door de storm.In hopelijk wat betere weersomstandigheden dan vandaag geeft de Haagse rockchick Anouk op 8 september een strandconcert op Scheveningen. De kaartverkoop gaat donderdag 10.00 uur van start.De toko Putri Bali in 's-Gravenzande die op advies van televisieprogramma De Smaakpolitie enkele dagen dicht was, is inmiddels weer met frisse moed heropend. Volgens programmamaker Rob Geus was het dramatisch gesteld met de hygiëne in de keuken van de toko. De eigenaresse was het daar niet mee eens.Zoals al eerder gezegd: het is oppassen buiten vanwege een storm die in de middag over ons gebied trekt! Hou rekening met zeer zware windstoten tot 130 kilometer per uur. Houd de laatste nieuws rondom de storm in de gaten via onze website.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Vanavond zijn we in Monster en Ter Heijde. De lijn start op de Zwartendijk in de kas van Prins Orchidee, bomvol bloemen. Daarna ontdekt Jet een bijzonder huisje in de tuin van Peter. Peter heeft een studio en Henk Krol is te gast bij 50+ radio. Ook ontmoet Jet een ex-onderwijzer. Hij gaf zijn baan op en zorgt nu voor zijn zieke moeder en schoonmoeder. Ook gaan Jet, Kees en Annelies door een bijzonder gebouw: de schietverening. Het eindpunt is de Monsterse Reddingsbrigade in Terheijde.