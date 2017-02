LPF Westland niet blij met Twittergedrag burgemeester Sjaak van der Tak

WESTLAND - LPF Westland is niet te spreken over het Twittergedrag van hun burgemeester. Sjaak van der Tak (CDA) deelde vorige week een tweet van een promotiefilmpje voor het CDA. 'Als burgemeester moet je onafhankelijk zijn en boven de partijen staan', zegt Dave van der Meer van LPF Westland.

De partij heeft vragen gesteld aan de burgemeester. 'Door het filmpje te retweeten, geeft hij aan dat hij dit een leuk filmpje vindt. In verkiezingstijd zou hij juist een stap terug moeten doen en zich niet mengen in verkiezingsgeweld', vindt Van der Meer.In het filmpje dat Van der Tak heeft gedeeld, legt de directeur van de Westlandse bibliotheek uit waarom zij vindt dat CDA'er Karin Zwinkels het Westland moet vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.De burgemeester deelt meer tweets. 'Als het om maatschappelijke doelen gaat, heb ik er niet zoveel problemen mee. Maar dit is echt een verkiezingsfilmpje, een partijpolitiek item. Als burgemeester moet je boven de partijen staan', zegt Van der Meer.Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de burgemeester nog niet op de vragen kan reageren zolang het nog niet in de gemeenteraad is behandeld. Op Twitter reageert Van der Tak dat dit onder de vrijheid van meningsuiting valt.Het onderwerp staat dinsdagavond op de agenda van de raad.